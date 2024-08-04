T.C. İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden /Başkanlığından

Yayın Tarihi: 04 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/203 Esas

KARAR NO : 2024/374

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/05/2024 tarihli ilamı ile MURAT KEÇİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilerek İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071724