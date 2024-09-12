T.C. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2020/269 Esas

KARAR NO: 2023/163

Mahkememizin yukarıda esas/karar numarası yazılı 07/03/2023 tarihli ilamı ile n Hüseyin ve Hanım kızı, 01/03/1963 doğumlu, İzmir, Karşıyaka, Bostanlı mah/köy nüfusuna kayıtlı ŞAHSENEM DEMİR hakkında; müdahil Devlet Bahçeli'ye hakaret suçundan BERAAT, cumhurbaşkanına hakaret suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA dair karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

CMK’nun 267. Maddesi uyarınca hükmün tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile yasa yoluna başvuracak kişi eğer başka bir yargı alanı içerisinde ise aynı derecedeki bir mahkemeye verilecek dilekçe ya da zabıt katibince tutanağa geçirilecek beyan ileCMK'nun 263. Maddesi uyarınca Ceza İnfaz Kurumunda bulunan sanık veya müdahil yönünden infaz kurumu müdürlüğüne verilecek dilekçedilekçe veya İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak sureti ile HAGB kararı yönünden İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz; beraat kararı yönünden istinaf yoluaçık olmak üzere ve yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 10.09.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02087709