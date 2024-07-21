T.C. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

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Sayı : E.24838704-2023/669-Ceza Dava Dosyası 19.07.2024

ESAS NO : 2023/669

KARAR NO : 2024/229

DAVACI : K.H.

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Yapılan yargılama sonunda Mehmet Rıdvan ve Bilgeoğlu 29/10/1969 D.lu Ali Rıza TAN hakkında açılan kamu davasının yargılaması sonucu Vergi usul kanununa muhalefet suçundan 213 sayılı vergi usul kanunun 359/b,TCK.43/1,62. Maddeleri uyarınca 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına dair gıyapta verilen karar adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. Maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064781