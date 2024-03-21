T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/601 Esas

Davacı , İÇİŞLERİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , DJAMEL SLİMANİ, AHMET DİZLEK, EYYÜP DEMİR, HALİL DURSUN, LEVENT UYSAL, RIZA COŞKUN arasında mahkememizde görülmekte olan dava ile; devletin yapmış olduğu ödemeler üzerine zarara neden olan davalılardan toplam 28.496,30 TL'nin ödeme tarihi olan 18/11/2020 tarihi itibariyle işleyecek olan faizi ile birlikte tahsili istenmiş olup;

Davalı DJAMEL SLİMANİ' nin dava dilekçesinde belirtilen "Aksaray Mah. Sorguççu Sk. N:19 D:5 Fatih İSTANBUL" adresine dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davaya ilişkin tebliğden itibaren iki haftalık kesin sürede cevaplarınızı sunmanız, kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.