T.C. İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 15 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2022/1358 Esas ARPİNE İNGİLİZYAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen GULTAN SÜSLÜ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/09/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 25322042910

ADI SOYADI : GULTAN SÜSLÜ

BABA ADI : YERVANT

ANA ADI : MARYAM

DOĞUM TARİHİ : 09/08/1968

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

İKAMETGAH ADRESİ : İSTANBUL İLİ FATİH İLÇESİ KOCAMUSTAFA PAŞA MAHALLESİ CİLT NO: 47 HANE NO:807 DE NÜFUSA KAYITLI

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