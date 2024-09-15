T.C. İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2022/1358 Esas ARPİNE İNGİLİZYAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen GULTAN SÜSLÜ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/09/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 25322042910
ADI SOYADI : GULTAN SÜSLÜ
BABA ADI : YERVANT
ANA ADI : MARYAM
DOĞUM TARİHİ : 09/08/1968
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ : İSTANBUL İLİ FATİH İLÇESİ KOCAMUSTAFA PAŞA MAHALLESİ CİLT NO: 47 HANE NO:807 DE NÜFUSA KAYITLI
#ilangovtr BASIN NO: ILN02089398