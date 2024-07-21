T.C. İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN



ESAS NO : 2019/616 Esas

DAVACI : BİLGE KORYÜREK

VEKİLİ : AV.SELAHATTİN PAR

DAVALI : İBRAHİM IŞIK- Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. No:18 K:4 Şişli/İstanbul

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılaması sonunda, mahkememizce 15/03/2024 tarihinde davanın reddine karar verilmiş olup, Mahkememiz kararının davacı vekili tarafından 25/04/2024 tarihli dilekçe ile istinaf edildiği, İstinaf dilekçesinde mahkememiz kararının kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak talepleri doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesi talebinde bulunulduğu anlaşılmakla, mahkememiz gerekçeli kararı ile istinaf dilekçesi davalıya ilanen tebliğ olunur. 30/04/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064488