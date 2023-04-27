T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 27 Nisan 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/183 Esas

KARAR NO : 2022/549

Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan sanık ÜNTAÇ GÜNER hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 25.10.2022 tarih, 2022/183 Esas ve 2022/549 Karar sayılı kararı ile Haydar ve Ayşe oğlu, 01.01.1971 doğumlu, Kırklareli, Lüleburgaz, Kocasinan nüf. kayıtlı sanık ÜNTAÇ GÜNER'in TCK 155/2, 62, 53/1-2-3, 52/2, 51/1 maddeleri uyarınca 10 ay hapis (erteli) ve80 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN GAZETEDE VE INTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya bir başka yer ceza mahkemesi aracılığı ile ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilmesi yahut tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzerekarar verildiği İLAN OLUNUR. 31.03.2023