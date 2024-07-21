T.C. İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

Sayı : 2021/765 Esas08/09/2023

GÜLŞEN BİTMEZ mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Teşvikiye mahallesi, Cilt No:27, Hane No:559 nüfusuna kayıtlı, İsmail Hakkı ve Emine Nafia'dan olma, Kınalıada 01/07/1924 doğumlu, 28729953926 T.C. Kimlik nolumuris HATİCE NİHAL ULUOCAK'ın anne, baba kayıtlarına ulaşılamadığından başka da mirasçısı olmadığından (yasal mirasçıları tespit edilememiş) 28/12/2017 tarihinde vefat ettiği anlaşılmış olmakla;

Muris HATİCE NİHAL ULUOCAK'ın mirasçıları var ise; TMK 594.maddesi gereğince 1'er ay ara ile 2 defa ilan yapılmasına, mahkememizin 2021/765 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.08/09/2023

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