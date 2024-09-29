T.C. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/831 Esas

KARAR NO : 2023/943

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/06/2023 tarihli ilamı ile sanık RAMAZAN SAKALOV (Kureş ve Ayşa oğlu, 1986 Rusya doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içindemahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.09.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02096515