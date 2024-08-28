T.C. İstanbul Anadolu 10. Aile Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İstanbul Anadolu 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/119 Esas

DAVALI : BARIŞ TAPAN Bağlarbaşı Mahallesi No:29 Maltepe/ İSTANBUL

Davacı GÜL TAPAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Ön inceleme tensip tutanağı, tensip zaptı ve dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

1-Davalı adına çıkarılan tebligatların iade döndüğü, adres araştırması için ilgili tüm kurumlara yazılan müzekkere cevapları doğrultusunda tebliğe yarar açık adres tespit edilemediği ve davalıya ulaşılamadığı, uyap sistemi üzerinde yapılan kontrolde davalının cezaevinde bulunmadığı anlaşılmakla davalıya dava dilekçesi tensip zaptı ve ön inceleme tensip zaptı ekli HMK 122 ve HMK 139/1-ç şerhli duruşma gününü bildirir ilanen tebliği yapılmasına, masrafın resen karşılanmasına,

2-Taraf teşkili sağlandıktan sonra ön inceleme duruşmasının yapılmasına,

3-Bu nedenle duruşmanın 10/10/2024 günü saat 12:00'a bırakılmasına karar verilmiş olup,

İlanın yapıldığı tarihten itibaren yasal yedi (7) günlük süre sonunda dava dilekçesini tebliğ etmiş sayılacağınız, tebliğden itibaren iki hafta içinde HMK. 122. maddesi gereğince açılan davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinizle birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu da belirtmeniz, elinizde blunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirelecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, H.M.K'nın 116, 117.maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızında cevap dilekçesinde ileri sürmeniz,HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş veHMK'nın 131.maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız, HMK'nın 317/3.maddesi gereğince ikinci cevap dilekçesi sunma hakkınızın bulunamayacağı tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

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