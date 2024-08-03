T.C. İstanbul Anadolu 10. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

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T.C. İstanbul Anadolu 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/8 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ŞAHABETTİN ERSEN'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

01/07/2009 tarihinde vefat eden ve mirasının en yakın mirasçılar tarafından reddedildiği İstanbul Anadolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi (Üsküdar 3. SHM) dosyası ile tespit ve tescil edilen Bitlis ili,Merkez ilçesi, Hersan mahallesi/köyü, C:4, h165 'de nüfusa kayıtlı 22/08/1962 doğumlu ve 01/07/2009 tarihinde vefat eden 13801766204 T.C.kimlik numaralı Şahabettin Ersen'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden mirasının en yakın mirasçılarınca reddedilmesi sebebiyle ,müteveffanın terekesini İİK 217. Madde gereğince tasfiyenin TATİLİNE, bu hususun İLAN EDİLMESİNE karar verilmiş,

Müteveffa alacaklıları tarafından 30 gün içinde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edilmesinin istenmemesi halinde iflasın kapatılacağı T.M.K.'nun 612, İ.İ.K'nun 217.maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

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