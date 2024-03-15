T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 / 00:01

Sayı : E.97405634-2023/175-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 16/11/2023 tarih ve 2023/175 Esas 2023/643 Karar sayılı kararı ile sanık GÜRKAN ONAT (Mustafa ve Remziye oğlu, 16/04/1996 AVCILAR doğumlu, KIRKLARELİ, MERKEZ, Kavaklı Turist mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mehmet Akif Ersoy Mah. Kemal Sunal Caddesi No:8 Kat:2 Kocaali/ SAKARYA adresinde oturur.TC Kimlik No:33979896374) hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 320,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın mernis adresine tebligat yapılamadığı, tüm aramalara rağmen açık adresinin de tespit edilemediği ve gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tirajı Türkiye geneli 50.000 altı olan gazetelerin birinde, bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememiz gerekçeli kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna müracaat edilebileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12/03/2024