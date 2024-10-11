T.C. İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/997 Esas

KARAR NO : 2024/405

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/03/2024 tarihli ilamı ile 265/1 maddesi gereğince 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Asadullah ve Sabire oğlu, 1993 Afganistan doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı SIPATULLAH KHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 nin üzerinde GAZETELERİN BİRİNDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE BİR DEFAYA MAHSUS İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.08.10.2024