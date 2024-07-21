T.C. İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesi
Sayı : 2024/1235 Esas17/07/2024
Konu : Gaiplik İlanı
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen Binali GÖKER'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden, davacı Sezgin GÖKER tarafından gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olup, TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliği istenilen Binali GÖKER'in tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise, mahkememizin 2024/1235 E. sayılı dosyasına bildirilmesi ve hayatta ise duruşma günü olan 15/09/2025 günü, saat 09:35'ta mahkememizde hazır bulunması için ilanen tebligat yapıldığının bildirildiği ilan olunur.17/07/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 41512152832
ADI SOYADI : BİNALİ GÖKER
BABA ADI : CEMAL ELBEYİ
ANA ADI : GÜLÜZAR
DOĞUM TARİHİ : 19/01/1943
DOĞUM YERİ : KEMAH
İKAMETGAH ADRESİ : -
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064534