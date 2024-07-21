T.C. İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

Sayı : 2024/1235 Esas17/07/2024

Konu : Gaiplik İlanı

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen Binali GÖKER'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden, davacı Sezgin GÖKER tarafından gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olup, TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliği istenilen Binali GÖKER'in tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise, mahkememizin 2024/1235 E. sayılı dosyasına bildirilmesi ve hayatta ise duruşma günü olan 15/09/2025 günü, saat 09:35'ta mahkememizde hazır bulunması için ilanen tebligat yapıldığının bildirildiği ilan olunur.17/07/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 41512152832

ADI SOYADI : BİNALİ GÖKER

BABA ADI : CEMAL ELBEYİ

ANA ADI : GÜLÜZAR

DOĞUM TARİHİ : 19/01/1943

DOĞUM YERİ : KEMAH

İKAMETGAH ADRESİ : -

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064534