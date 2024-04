T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 / 00:01

2022/1635 ESAS

103 DAVET KAĞIDI

ALACAKLI : REHŞAN ÇALIŞ, 22096107906TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Evrim Karayol

Mustafa Kemal C. No:26/1 Cevızlı Kartal Kartal / İSTANBUL

Av. Sezgin Batur

Mustafa Kemal Caddesi No:26 D:1 Kartal / İSTANBUL

BORÇLU : SÜLEYMAN EĞRİ, 25840529702 TC Nolu,

16 Rue Eugene Gare 56100 Lorient Fransa Cumhuriyeti

BORÇ MİKTARI : 243.978,77 TL.

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Sıra İl/İlçe - Mahalle/Köy Ada/Parsel Bağımsız Bölüm 1 İSTANBUL / ÜSKÜDAR - SELAMİ ALİ 125 - 81 Kat: 1 BODRUM, No: 1, Arsa Pay: 200, Arsa Payda: 2400, Tip: Kat Irtifaki,

Müdürlüğümüz dosyasından adınıza kayıtlı ekteki evrakta bilgileri yer alan taşınmaz/taşınır/araç üzerine 11/05/2023 tarihinde haciz uygulanmıştır.

İcra İflas Kanununun 102 maddesine tevfikan yapılan haciz sırasında kendiniz veya tebligat kanunu hükümlerine göre tebellüğü yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kağıdın tebliğ tarihinden itibaren adı geçen kanunun 103 maddesi gereğince üç gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. 08/01/2024

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banbka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR820001500158007297936929

Vergi Dairesi Adı / No: KARTAL VERGİ DAİRESİ - 9190380457

(İc.İf.K.103)

EKİ:

Evvelce haciz vazedenlerle borçlular

Dahi yeni iştirak ve ilaveler kendilerine

Bildirilmek üzere 103 madde mucibince davet olunurlar

(İc.İf.K.104/3)

Yönetmelik Örnek No : 22