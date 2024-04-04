T.C.İSTANBUL ANADOLU 17. İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 04 Nisan 2024 / 00:00

2023/34608 ESAS

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİNİLANEN TEBLİĞİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ, 4810445801Vergi Nolu,

Bağlarbaşı Mah.Refahevler Sok. No.2/2 B-Blok Maltepe İstanbulMaltepe / İSTANBUL

vekili Av. Cihan Ertek

Yenimahalle İstanbul Cad. General Kani Elitez Sok. No:1 K:3 D:56-57-58 Ofis KaratBakırköy / İSTANBUL 2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : MGS İNŞAAT METAL TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 6200424240Vergi Nolu,

Karlıktepe Mah.Fahri Korutürk Cad.No.10A Kartal İstanbulKartal / İSTANBUL 3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizlialacaklardafaizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para isealacağın hangi tarihteki kur üzerindentalep edildiği ve faizi : MGS İNŞAAT METAL TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 210.112,56 TL Asıl Alacak (İstenen: Yıllık 6183 Sayılı K. 51.Madde Gecikme Faizi) 7.739,15 TL İşlemiş Faiz 25.10.2023 - 01.12.2023 arası 1.547,83 TL KDV 219.399,54 TL Toplam Alacak Tutarındaki toplam alacağın icra gideri, vek.ücr. ve takip tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek( 21011256 TL, 42.00yıllık) (6183 sayılı yasa gereği değişecek oranlar üzerinden) Gecikme Zammı + İşbu Gecikme Zammı tutarına işleyecek %20 KDV, masraf,vekalet ücreti ile birlikte tahsil emridir. Kısmi ödemelerde 6098 sayılı Kanunun 100. Maddesi gereği öncelikle Faiz masraf ve Ferilere mahsup edilecek olup fazlaya dair haklarımız saklıdır. (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır. 4- Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi : 005000980754 - Kaçak BEDELİ 210.112,56 TL 5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresleri :

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtaren ve ilanen tebliğolunur.01/12/2023 (İİK m.60) 19/03/2024 İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banbka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.Iban No : TR350001500158007297937096

Vergi Dairesi Adı / No: KARTAL VERGİ DAİRESİ - 9190380465