T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 / 00:01

Esas No : 2021/91

Karar No : 2023/899

DAHİLİ DAVALI: HATİCE KANDEMİR (TC.NO:44215192648)

Davacı , Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İleDavalılar Ahmet Çağlayan, Ayfer Çatal,Ahmet Atila Günsür,Cihan Demir,Gazanfer Dönmez,Hatice Kandemir,Emine Kalaycı, Fatma Sancak,İbrahim Çağlayan,Kerime Top,Nihat Kant,Muammer Çağlayan,Zeynep Çağlayan,Denizciler Turizm ve Denizcilik A.Ş,Mapa Denizcilik İnşaat Tic. San. Ltd. Şti. arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat), Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan) davası nedeniyle Mahkememize ait 10/10/2023 tarih ve 2021/91 Esas, 2023/899 Karar sayılı ilamı ile;

"ASIL DAVA VE BİRLEŞEN İSTANBUL ANADOLU 20. İŞ MAHKEMESİ 2013/893 ESAS NOLU DOSYASI YÖNÜNDEN

Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE,

1- Davalılardan Mirasçı Kerime Çağlayan Yiğit hakkında açılan davanın REDDİNE,

2- Diğer davalılar yönünden davanın KABULÜNE,

-51030,18 TL peşin sermaye değeri alacağının, tahsis onay tarihinden işleyecek yasal faizi ile, 6261,10 TL geçici iş göremezlik ödeneğinin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile, 5188,91 TL tedavi giderinin sarf tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile asıl dava ve birleşen dava davalılarından müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

3- Alınması gerekli 4.268,02 TL harcın Davalı Mirasçı Kerime Çağlayan Yiğit haricindeki davalılardan müştereken ve müteselsilenalınarak , hazineye gelir kaydına,

4- Davacı tarafından karşılanan 7050,40 TLYargılama giderinin Davalı Mirasçı Kerime Çağlayan Yiğit haricindeki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık AsgariÜcret Tarifesine göre hesaplanan 17900,00 TL vekalet ücretinin davalı Mirasçı Kerime Çağlayan Yiğit haricindeki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

6- Taraflarca yatırılan gider avansından artan kısmının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine" karar verilmiş olup, Mahkememize ait 10/10/2023 tarih ve 2021/91 Esas, 2021/899 Karar sayılı ilamına karşı Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili tarafından 06/01/2024 tarihli dilekçe ile "Yerel mahkeme kararının müvekkil Kurum lehine kaldırılarak davalıların %100 kusurlu olduğunun kabulü sonucu davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaları kaydıyla davanın kabulüne karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesi" talepli olarak İstinaf Kanun Yoluna başvurulmuş olup, İş bu ilanın yayınlandığı tarihinden 7 gün sonra davalı HATİCE KANDEMİR (TC.NO:44215192648)'e tebliğ edilmiş sayılacağı, gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde 7036 sayılı kanun madde 7uyarınca İstinafyoluna başvuruda bulunabileceği, iki hafta içinde İstinafa Cevap Dilekçesi verebileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.