T.C.İSTANBUL ANADOLU 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2019/2717 Esas

KARAR NO : 2023/1985

MİRASÇI : 1- DANIELA ÖZLEM ÖZKAY VILLA - 33401469954

2- FERUDUN SEZER ÖZKAY - 12934016668

3- KANBER ESER ÖZKAY - 12937016504

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar;

KARAR:

Mahkememiz birleşen İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/1471 Esas ve 2020/225 Karar sayılı dava dosyası ile mahkememiz iş bu dava dosyası hakkında;

1-Müteveffa REZAN ŞUARİZADE'ye ait Kadıköy 29. Noterliğinin 16/12/2016 tarih ve 22530 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin tüm mirasçılara ve lehine vasiyet yapılanlara tebliği ileAÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Esasın bu nedenle kapatılmasına,

3-Davanın mahiyeti itibariyle yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılmasına,

4-Davanın mahiyeti itibari ile harç alınmasına yer olmadığına,

Dair, yapılan açık yargılama sonucunda davacının ve mirasçı Halim Atilla BÜYÜKER Vekili Av. MURAT AYDIN'ın yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda HMK 341 ve devamı maddeleri gereği ilamın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine usule uygun dilekçe verilmek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenmesi için istinaf yasa yoluna başvuru hakkı kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere Mirasçılar Danıela Özlem Özkay Vılla, Ferudun Sezer Özkay, Kanber Eser Özkay' a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/01/2024