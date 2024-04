T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2021/473 Esas

KARAR NO :2023/838

Görevi Yaptırmamak için Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/11/2023 tarihli ilamı ile TCK 265/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Adem ve Gülcan kızı 30/01/1989 doğumlu, İstanbul, Fatih, Küçükayasofyamah/köy nüfusuna kayıtlı DENİZCAN PEKRİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki birGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/04/2024