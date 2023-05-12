T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLANEN TEBLİGAT
Esas N0 : 2022/214
KararN0 :2023/171
Karar tarihi 07.03.2023
Suç Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etme
Sanık Kimliği TURAN KAYTARAN-Mehmet ve Fatime'den olma 05.01.1972 D lu Erzurum Yakutiye MuratpaşaMah N K
Karar özeti :Sanığın eyleminden dolayı 1 yıl 8 ay hapis 80,000 Tl adli para cezası ve TCK nun 53/1,2,3 maddeleri uyarıncacezalandırılmasına karar verilmiştir
Adı geçen sanığa mahlkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir
7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetin gazetede ilan edildiğitarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır
Sanığın karar tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak süretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi
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|BASIN NO: ILN01827807