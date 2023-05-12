T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2023 / 00:01

İLANEN TEBLİGAT

Esas N0 : 2022/214

KararN0 :2023/171

Karar tarihi 07.03.2023

Suç Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etme

Sanık Kimliği TURAN KAYTARAN-Mehmet ve Fatime'den olma 05.01.1972 D lu Erzurum Yakutiye MuratpaşaMah N K

Karar özeti :Sanığın eyleminden dolayı 1 yıl 8 ay hapis 80,000 Tl adli para cezası ve TCK nun 53/1,2,3 maddeleri uyarıncacezalandırılmasına karar verilmiştir

Adı geçen sanığa mahlkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir

7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetin gazetede ilan edildiğitarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır

Sanığın karar tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak süretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi