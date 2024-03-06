T.C. İstanbul Anadolu 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2020/555 Esas26/02/2024 Konu : gaiplik ilanının yaptırılması hk.VAKIFLAR İSTANBUL 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileHASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul İli Üsküdar İlçesi, Abdullahağa Mahallesinde bulunan 692 ada, 13 parsel sayılı, arsa vasıflı Hace Hesna Rukiye Hatun Vakfından icareli taşınmazın adına kayıtlı Abdulhamit Hamit'in gaipliği ile taşınmazın Vakıflar adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, M.K'nın 33. maddesi gereğince gaip olduğu iddia olunan Abdulhamit Hamit'ibilen, tanıyan ve adresini bilen kimseler varsa, mahkememizin 2020/555 Esas sayılı dosyasına 6 ay içinde bildirmesi ve hayatta ise duruşmanın atılı bulunduğu 10/09/2024 günü saat 10:00'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, hazır bulunmaması halinde gaip sayılacağı ve taşınmazın Vakıflar adına tesciline karar verileceği ilanen tebliğ olunur 26/02/2024