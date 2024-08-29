T.C. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2020/69TEREKE

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.’nin 241’nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.

Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/69 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR60 0001 5001 5800 7315 5307 97 no.lu IBAN hesabına T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir.Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir.Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. İsteyen talipli Osmanağa mah. Kuşdili cad. No:1 Kat:2 Kadıköy İstanbul adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av. Onur YEŞİLGÖZ (GSM: 0535 581 09 25) ile iletişime geçebilecektir.İlan olunur.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Ankara İli, Çankaya İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 2616 Ada 10 Parsel sayıda kayıtlı 956,00 m2 yüz ölçümlü ana taşınmazdaki 16/300 arsa paylı1. Kat 1 no.lu bağımsız bölümdeki tam hisse,

NİTELİKLERİ: Satışa konu hissenin bağlı bulunduğu bağımsız bölüm İnkara İli, Çankaya İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi, Armağan Apartmanı, No: 15/1 posta adresinde bulunmaktadır. Mimari projesine göre brüt 116 m2 kullanım alanına sahip olup, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 WC, 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz, bölgenin ana ulaşım arterlerinden olan Bahriye Üçok Caddesi üzerinde bulunmakta olup, taşınmazın yer aldığı bölge çoğunlukla orta ve üst gelir grubunun yaşamayı tercih ettiği bir bölgedir. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 20 dakika mesafede, toplu taşıma araçları duraklarına ve alışveriş yerlerine yakın konumda yer almakta olup taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanabilmektedir.

İMAR DURUMU: Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğünde yetkili personelden alınan bilgiye göre; taşınmazın konumlu olduğu parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre; Ticaret Yolu imarlı olup, ayrık nizamda, 6 kata müsaadeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir. Taşınmaz belediye sınırları içerisinde yer almaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 4.650.000.-TL

KDV ORANI: % 18

TEMİNAT MİKTARI : 930.000,00 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 02.10.2024 günü saat 11:00 – 11:10 arası

İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-KARTAL/İSTANBUL

#ilangovtr BASIN NO: ILN02082171