T.C. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi Tereke Tasfiye Memurluğundan

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

DÜZELTME İLANI

DOSYA NO : 2020/69

29.08.2024 tarihli genel haber sitesinde yapılan ilanın düzeltilmesi.



Mahkememiz dosyasından 02.10.2024 günü saat 11:00 - 11:10 arasında satışı yapılacak olan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 2616 Ada 10 Parsel sayıda kayıtlı 956,00 m2 yüz ölçümlü ana taşınmazdaki 16/300 arsa paylı1. Kat 1 no.lu bağımsız bölümdeki tam hisseli taşınmazın sehven %18 olarak yazılan KDV oranın %20 olduğu ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02095640