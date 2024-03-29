T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/474 Esas

DAVALI : INGA AGUREEVA-48481266010 T.C kimlik numaralı

Davacı , EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , INGA AGUREEVA, NECATİ MUTLU, ÖZHAN ÖZKÖK, SERVET ÇETİN, SİNEM ÖZTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren "Cevap dilekçesiyle davacı sayısı kadar örneği (HMK 129) dava dilekçesinin kendinize tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde sunmanız, cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,127); geçerli bir özrünüz olmaksızın belirlenecek gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ( HMK 147) ihtar olunur., "şerhi ile , -11/06/2024 günü saat: 10:30'da ön inceleme duruşması yapılacağından "HMK.139.md uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, süresi içinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" ihtar olunur." şerhi ile ön inceleme duruşma gününü aşağıda kimlik bilgileri bulunan davalı INGA AGUREEVA'a ilanan tebliğ olunur.