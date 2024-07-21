T.C. İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

Sayı :2020/68 Esas

DAVALI SİNAN GÜLEN Mehmet Akif Mah. Soylu Sk. No:13 Çekmeköy/İstanbul Çekmeköy/ İSTANBUL

Davacı Adem Kara ile davalı Sinan Gülen aleyhine açılan sözleşmenin iptali davası ile;

"Davacı ve davalı arasındaÜsküdar 18. Noterliğinde düzenlenen 02/08/2017 tarihli 19714 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin akdedildiğini,

"Taraflar arasında imzalanan bu sözleşmenin iptal edilmesini,

"Davacının uğramış olduğu zararlar neticesinde 45.000TL bedelin davalıdan alınarak davacıya verilmesini, yargılama ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi" nin talep edildiği,"

"Ön inceleme duruşmasının 26/12/2024 tarihinde saat 10:00 yapılacağı "

ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064910