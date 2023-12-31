T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 31 Aralık 2023 / 00:04

ESAS NO : 2019/71 Esas

Davacı Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ile davalılar Hüseyin Erol ve Tolga Karakuş arasında mahkememizde görülmekte olan 2019/71 Esas sayılı Tasarrufun İptali davasında davacı vekilinin 11/07/2023 tarihli ıslah dilekçesinde özetle "...Davaya konu alacaklarının icra dosyalarının takip çıkış tutarlarının Bakırköy 14. İcra Dairesi'nin 2017/16297 Esas sayılı dosyasında56.727,42-TL, İstanbul 12. İcra Dairesi'nin 2014/20047 Esas dosyasında 4.927,71-TL ve İstanbul Anadolu 24. İcra Dairesi'nin 2014/13978 Esas sayılı dosyasında 1.157.025,61-TL olmak üzere toplam 1.218.680,74-TL olduğu ve davalarını 1.218.680,74-TL olarak ıslah ettiklerini, ıslah doğrultusunda davalarının kabulünü, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasını..." talep etmiş, davalılardan Hüseyin EROL'un mernis adresi bulunmadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi, HMK 122, 127, 128 ve 129.maddeleri uyarınca (HMK 27. maddesi gereği hukuki dinlenme hakkı da gözetilerek) ilanın yayımlandığı tarihten itibaren ıslah dilekçesine HMK 281.maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde ıslah dilekçesine itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, duruşma gününün 23/01/2024 günü 15:00'a bırakıldığı hususu, bu ilan metninin ıslah dilekçesinin ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.15/12/2023