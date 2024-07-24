T.C. İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2022/709 Esas

KARAR NO : 2023/1345

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/11/2023 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mahsut ve Guljan oğlu, 20/05/1997 Türkmenistan doğumlu KUVANCH ALLAMOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065338