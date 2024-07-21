T.C. İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

İ L A N



DOSYA NO : 2021/238 Esas

KARAR NO : 2023/1278

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Baki ve Kizlargul kızı, 05/11/1975 Türkmenistan doğumlu, GULANDOM RUZMETOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince kararın RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064521