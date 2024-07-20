T.C. İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

Sayı : E.37790795-2020/219-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN

Marcos ve Enncarnacıon oğlu. 30/09/1981Castell De Ferro doğumlu MARCOS DIAZ VARGAS hakkında mahkememizce verilen 26/10/2022 tarih 2020/219 esas 2022/647 karar sayılı ilamı ilebina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmolunduğu ,

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 günsonra başlamak üzere 7201 sayılı Tebligat kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak ve bu yola başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu ilan olunur. 17.07.2024

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