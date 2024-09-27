T.C. İstanbul Anadolu 5. Aile Mahkemesi

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/442 Esas

DAVALI: COSTICA kızı, 24/04/1964 dogumlu - TASICA TÜRKAN

Davacı REHA TÜRKAN ile Davalı TASICA TÜRKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasının ara kararı gereğince;

Davacı vekili Av. Güven KARA mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde; davalının 2012 yılında müvekkili ile evliliğinde çıkardığı sorun ve huzursuzluklar yüzünden tartıştığını, müvekkili ile birlikte yaşadığı evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını bildirerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik; tarafların TMK madde 166/1 gereğince boşanmalarına, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşmasının 21/01/2025 günü saat 09.35'a bırakılmasına karar verilmiştir.

HMK.139.maddesigereği sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve davetiyenin tebliğinden itibaren 2haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ihtar olunur.

"Davetiyenin tebliğine müteakip HMK'nın 122 ve 127 md. Uyarınca 2 hafta kesin süre içinde HMK'nın 129 md. niteliklere haiz usulüne uygun düzenlenen cevap dilekçesini, usuli itirazlarımızı ve davacı tarafın delillerini size tebliğ edilmiş ise tanık dahil tüm delillerinizi yazılı olarak mahkememize bildirmeniz ve 199 TL gider avansını 2 hafta kesin süre içinde yatırmanız ilan olunur”. 13/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02095136