T.C. İstanbul Anadolu 5. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İstanbul Anadolu 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/3 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa RIFAT TOPLUTEPE 'ye ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa RIFAT TOPLUTEPE'nin terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup,

En yakın mirasçıları tarafından terekesi rededilen ; ZONGULDAK ili, KİLİMLİ ilçesi, TÜRKALİ mah/köy 54 Cilt, 3 Aile sıra no 72 sırada nüfusa kayıtlı 09/10/1961 doğumlu 04/06/2018 tarihinde vefat eden müteveffa RIFAT TOPLUTEPE' nin erekesinin iflas yolu ile tasfiyesi talep edilmiş olup miras bırakanın alacak ve borçlularının tebliğden itibaren bir ay içinde mahkememize başvurmaları aksi taktirde haklarından vazgeçmiş olacakları hususu ilanen tebliğ olunur. 29/07/2024

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