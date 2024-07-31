T.C. İstanbul Anadolu 5. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/3 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa MEHMET ŞABANOĞLU'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa MEHMET ŞABANOĞLU'nun terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup,

En yakın mirasçıları tarafından terekesi rededilen; KONYA ili, SEYDİŞEHİR ilçesi, DEĞİRMENCİ mah/köy 5 Cilt, 46 Aile sıra no 7 sırada nüfusa kayıtlı 01/10/1949 doğumlu 25/04/2016 tarihinde vefat eden müteveffa MEHMET ŞABANOĞLU'nun terekesinin iflas yolu ile tasfiyesi talep edilmiş olup miras bırakanın alacak ve borçlularının tebliğden itibaren bir ay içinde mahkememize başvurmaları aksi taktirde haklarından vazgeçmiş olacakları hususu ve Av. HASAN ÜNAL' ın tasfiye memuru olarak atandığı ilanen tebliğ olunur.

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