T.C. İstanbul Anadolu 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO: 2020/1 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ARSLAN ATAKAN İNCİR'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa ARSLAN ATAKAN İNCİR'ın terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup,

En yakın mirasçıları tarafından terekesi rededilen; İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Rasimpaşa Mah. 19 Cilt , 3996 Hane no da nüfusa kayıtlı Arslan ile Safiye'den olma 08/09/1977 doğumlu ARSLAN ATAKAN İNCİR'ın terekesinin iflas yolu ile tasfiyesi talep edilmiş olup miras bırakanın alacak ve borçlularının tebliğden itibaren bir ay içinde mahkememize başvurmaları aksi taktirde haklarından vazgeçmiş olacakları hususu ilanen tebliğ olunur. 06/06/2024

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