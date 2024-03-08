T.C. İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2022/490 Esas

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyamızda sanık Gamze Tunagün tüm aramalara rağmen bulunamamış, duruşma günü, iddianame ve hakkında verilen ek karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Mahkememiz duruşması 30/05/2024 günü saat: 10:45'e bırakılmış olup İstanbul Anadolu CBS'nin 2017/29431 Esas numaralı iddianamesi ile VUK'nin 359/b1 TCK 43,53 maddesi uyarınca cezalandırılmasına ilişkin iddianame ile dava açıldığı, uyarlama yargılaması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanacağına ilişkin yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.03.2024