T.C. İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 02 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2021/1606 Esas

İLAN METNİ/

Mahkememize ait 2021/1606 Esas 2024/411 Karar sayılı ve 04/03/2024i ilamı ile sanık MEHMET ERSOY hakkında hakaret suçundan beraetine, yaralama suçundan HAGB kararı verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından,

Sanık hakkında kurulan beraet hükmüne yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği,

HAGB hükme yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği itiraz dilekçesi ile kullanılabileceği itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071259