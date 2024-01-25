T.C. İSTANBUL ANADOLU 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1421 Esas

KARAR NO : 2022/1276

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/07/2022 tarihli ilamı ile 289/1-1.Cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan, 313,00 TL yargılama gideri, 5.100,00 TL vekalet ücretinin alınmasına karar verilen Asuman ve Gülşeref oğlu, 18/11/1986 doğumlu, MEHMET YÜCEL AKTAŞ (TC 13508103708) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hükmün İlanının gazetede yayınlandığı tarihte karar tebliğ edilmiş sayılacağından, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile İstanbul Anadolu 55.Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmaküzere verilen karar İLAN OLUNUR. 18.01.2024