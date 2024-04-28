T.C. İSTANBUL ANADOLU 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2024 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO: 2023/447 Esas

KARAR NO: 2023/858

Tehdit, Israrlı Takip suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/11/2023 tarihli ilamı ile 123/A-1 suçundan beraat kararı ve 106/1-1.cümle maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Salete oğlu, 16/10/1988 doğumlu, İstanbul, Pendik, Çınardere mah/köy nüfusuna kayıtlı HALİL İBRAHİM ATMACA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekili Av. Gözde Tuğçe Taşar'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü ve Genel Kategoride yer alan bir İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.04.2024