T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 / 00:01

Sayı :2007/316 Esas 19/01/2024 Davacı , T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ileDavalı , ERTUĞRUL BORA arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak davası nedeniyle;Tam aramalara rağmen bulunamayan dahili davalı Ertuğrul BORA'ya mahkememiz 2007/316 esas ve 2022/929 sayılı karara gereğince Dahili davalı Fatma Tomris Timuş yönünden davanın REDDİNE, Davalı TC. Ziraat Bankası Aş. ve dahili davalı Ertuğrul Bora yönünden davanın KABULÜNE, 44.589,45 TL asıl alacak, 57.147,63 TL işlemiş faizinin (davalı bankanın 22.294,72 TL asıl alacak , 28.573,81 TL işlemiş faiz tutarları ile sorumlu olmak kaydıyla ) asıl alacağa ( davalı banka yönünden 22.294,72 TL ile sınırlı olacak şekilde ) dava tarihi olan 14/03/2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalı Ziraat Bankası A.Ş. Ve davalı ERTUĞRUL BORA'danalınarak davacıya verilmesine ilişkin karar ile

Davacı SGK vekilinin 06/04/2023 tarihli temyiz dilekçesinde belirtmiş olduğu,İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin2007/316 Esas sayılı dosyasında davamızın davalı Ziraat bankası (davalı bankanın müvekkil kurumunda sorumlu olduğundan kusur oranında yarı oranda sorumlu bulunduğundan 22.294,72 TL ile sınırlı olacak şekilde)ve Ertuğrul BORA yönünden KABULÜNE; Dahili davalı Fatma Tomris TİMUŞ yönünden REDDİNE dair verilen karar hukuken hatalı olup ; Öncelikle Ziraat bankasına; Müvekkil kurumun maaş ödediği sigortalısını takiple sorumlu olduğu, davalı bankanın müvekkil kurumla eşit sorumlu olduğu, bankanın müterafik kusurlu olduğundan yarı oranında hüküm kurulması, hukuken hatalıdır. Davalı banka yoklama sağ belgesi gibi gerekli belgeleri almadan sözleşmeye aykırılık teşkil edecek şekilde ödemelere devam etmiştir. Bu sebeple de hukuken sorumlu olduğuna ilişkin

Ayrıca hükmün gerekçesinde; Ayşe Nühzet Günay OMAY'ın 04.12.1995 tarihinde vefat ettiği, 01.01.1996 - 31.01.2006 tarihleri arasında kızı davalı Füsun BOZKURT tarafından murise ait olan yetim aylıklarının haksız yere çekilmiş olduğu, Füsun BOZKURT 'un 07.12.2015 yılında vefat ettiğinden kardeşi Fam Tomriş TİMUŞ VE OĞLU Ertuğrul BORA'nın dahili davalı olarak dosyaya dahil edildikleri, veraset ilamına göre KARDEŞİ Fatma Tomris TİMUŞ'un mirasçı olmadığı, murisin borcundan sorumlu olmadığı gerekçeleriyle Fatma Tomris TİMUŞ' yönünden davanın reddine dair verilen kararda hatalıdır beyanlarının ilan edilmesine karar verilmiştir.