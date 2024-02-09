T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Şubat 2024 / 00:01

Sayı : E.32761908-2022/200-Ceza Dava Dosyası 07.02.2024

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Mahkememizin 11/12/2023 tarih 2022/200 esas 2023/741 karar sayılı ilamı ile sanık SEYHUN ÖZTÜRK hakkında müşteki Muhammed Enes Demirtaş'a yönelik dolandırıcılık suçundan beraat, resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, gerekçeli karar adresi tespit edilemeyen Amil ve Somay oğlu, 26/11/1982 İstanbul doğumlu SEYHUN ÖZTÜRK'e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TİRAJI 50.000 üzerinde bir gazetede ve bir haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde beraat kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolunun açık olduğu yasal süre içinde istinaf ve itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.