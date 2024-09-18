T.C. İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GAİPLİK (1.) İLANI



Sayı: 2023/665 Esas

Konu: Gaiplik ilanı

Davacı, İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, İSTANBUL DEFTERDARLIĞI, ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesi, Selamsız Caddesinde bulunan 130 ada, 33 parsel sayılı, 98,00m2 yüzölçümlü ve "Hacı Ahmet ve Recep Ağa Vakfından" arsanın 11/12 hissesinin Hüsnü oğlu İbrahim adına ve 1/12 hissesinin İbrahim oğlu Ahmet adına 21.06.1957 tarihli kadastro tesbiti suretiyle kayıtlı olduğunu, adı geçen maliklerinin ölü ya da sağ oldukları ve mirasçılarının bulunup bulunmadığı saptanamadığından, Üsküdar 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13.09.2005 tarih, 2005/419 Esas, 2005/623 Karar sayılı kararıyla taşınmazın idaresi için İstanbul Defterdarı Mehmet Akif Ulusoy'un kayyım tayin edildiğini, yapılan tahkikat neticesinde, uzun zamandan beri sahipsiz kalan taşınmaz hissedarlarının varisleri tarafından bugüne kadar intikal talebinde bulunulmadığını, ayrıca idare tarafından taşınmazın mahallinde yapılan inceleme sonucu dava dilekçesi ekinde bulunan 31.08.2023 tarihli raporda çevre sakinleriyle yapılan şifahi görüşmelerde adı geçen hissedarların kimse tarafından tanınmaması nedeniyle herhangi bir bilgi edinilemediğinin bildirildiğini, taşınmazın hissedarları Hüsnü oğlu İbrahim ve İbrahim oğlu Ahmet'in sağ ya da ölü oldukları, varsa kanuni mirasçılarının kimlerden ibaret ve nerede bulunduklarının tespit edilemediği gibi kayyımla idare süresi olan 10 yılı doldurduğundan, adı geçenlerin gaip olduğu kanaatine varıldığını, bu nedenle Hüsnü oğlu İbrahim ve İbrahim oğlu Ahmet'in gaipliğine karar verilmek suretiyle, Üsküdar İlçesi, Selamiali Mahallesi, Selamsız Caddesi'nde bulunan 130 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın "Hacı Ahmet ve Recep Ağa Vakfı" adına tescilinekarar verilmesi talep edilmiş olmakla;

TMK'nın 33.'ncü maddesi gereğince Hüsnü oğlu İbrahim ve İbrahim oğlu Ahmet'i tanıyan ve adreslerini bilen kimseler var ise Mahkememizin 2023/665 Esas sayılı dosyasına bildirmesi ve hayatta ise duruşma günü olan 22/01/2025 günü saat 10:15'de mahkememizde hazır bulunması için ilanen tebligat yapıldığının bildirildiği ayrıca aşağıda ismi bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu,

1.kez İlanen tebliğ olunur. 02/08/2024

GAİP: Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesi, Selamsız Caddesinde bulunan 130 ada, 33 parsel sayılı, 98,00m2 yüzölçümlü ve "Hacı Ahmet ve Recep Ağa Vakfından" arsanın 11/12 hissesi maliki Hüsnü oğlu İbrahim ve 1/12 hissesi maliki İbrahim oğlu Ahmet

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