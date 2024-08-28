T.C. İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi
Yayın Tarihi:
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:54*
2024/97896 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/97896 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.150.000,00
|1
|Taşıt
|34GUF914 Plakalı , 2023 Model , BMW Marka , Otomobil / G3L 320İ (51FS) 10 Tipli , WBA51FS09PFP95153 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, kapılarının açıldığı, iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, deri koltuklarının hardal rengi olduğu ve oldukça iyi durumda olduğu, motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı vardır, ruhsatı yoktur.
(Satışa çıkartılan mal, TUZLA EMNİYET YEDİEMİN OTOPARKI - YAYLA MAH. ÖZGÜR SOK. NO:15 TUZLA adresindedir.)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 12:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 12:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 12:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 12:17
23/08/2024 (İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02081473