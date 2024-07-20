T.C.İstanbul Anadolu 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

Sayı : 2024/470 Esas

İLAN METNİ

Davacı , İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalı , MURAT KIZILÖZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

"Mahkememizde görülmekte olan davada dava konusu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 691 ada, (eski 6) yeni 15 parsel 667,62 m2'lik taşınmazın davalıya ait hissenin kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapu kütüğünde vakıf icaresi, haciz, ipotek vs. gibi herhangi bir ayni hak mevcut ise kamulaştırma bedeline yansıtılmasına ve kamulaştırılan taşınmazın tüm takyidatlardan ari olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği davacı idare adına aynı kanunun 7. maddesine göre toplanan bilgi ve belgelerle, 8. maddesi uyarınca dava açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının 08/11/2024 günü saat 09:30 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur." 04/07/2024

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