T.C. İstanbul Anadolu3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/957 E DURUŞMA GÜNÜ: 21.05.2024

SAATİ : 11:30

DAVACI : Ergin Yaşar

DAVALI : Hasan Varol

Mahkememizce davalı Hasan Varol'un dava dilekçesinde belirtilen adresine Tebligat Kanununun hükümleri uyarınca dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir duruşma gününü bildirir davetiye gönderildiği ancak bila dönmesi ve davalı Hasan Varol'un UYAP sistemi üzerindan alınan nüfus kayıt örneğinde yerleşim yeri adresinin de bulunmaması nedeniyle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 21.05.2024 günü saat 11:30' da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde İcra İflas Kanununun 349. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06.03.2024