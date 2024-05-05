T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2024 / 00:01

Örnek No:55*

2023/54 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/54 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Çekmeköy Mahallesi, 80 ada 28 parsel sayılı, 421,57 m² arsa miktarlı Arsa vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan 2.bodrum kat, 1 nolu, Daire nitelikli ve 669803/16862800 arsa paylı bağımsız bölümünün 1 / 1 (Tam) hissesi satılacak olup, borçlu Sedat GÜLEÇ adına, 08/01/2019 tarih ve 329 yevmiye ile kat irtifakı tesisi işlemiyle tescil edilmiştir.

Ana Taşınmaz Özellikleri ( 80 ada 28 parsel) Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina yol altı 2 kat ve yol üstü 4 katlı, 17 bağımsız bölüm içermekte olup, bina dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyalı, ana giriş kapısı ahşap çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdiven korkulukları krom profildir.Yapıda asansör bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombi sistemidir. 80 Ada 28 Parsel, 421,57 m² yüzölçümlü ana taşınmaz Arsa niteliklidir. Parsel üzerinde28 kapı numaralı yapı bulunmaktadır.Konu taşınmazın da içerisinde bulunduğu yapı projesinde ve yerinde 2 bodrum, zemin, 3 normal kat, çatı katı olmak üzere toplam 6 + çatı kattan oluşmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri(80 Ada 28 Parselde 2. Bodrum kattaki 1 nolu daire) Taşınmaz daire nitelikli ve 2.bodrum katta yer almaktadır. Satılan taşınmaz güneydoğu cephelidir.Projesine göre yasal net kullanım alanı 36 m²(brüt 40 m²) olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (hol, mutfak nişi, salon, 1 adet oda, antre ve banyo) bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz konut olarak kullanılmaktadır. Alan olarak projesine 4 m2 büyümesi bulunmaktadır. Taşınmazın büyümesi sığınak alanına yapılmış olup, yerinde net kullanım alanı40 m² (brüt 44 m²) olarak tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik, pencereleri ahşap ve PVC doğramadır. Daire iç kapıları ahşap panel olan konutta, oda ve salon zeminleri parke, duvarları plastik boyalıdır. Mutfak ve banyo hacmi zemini seramik, duvarları fayans kaplıdır. Isıtma sistemi doğalgaz sistem ve panel radyatör sistemidir.

Taşınmazın Açık Adresi : Merkez Mahallesi, Allı Sokak, No: 28, Kat: 2.bodrum, D: 1 Çekmeköy / İSTANBULUAVT: 2933840346

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 421,57 m2

Arsa Payı : 669803/16862800

İmar Durumu: Çekmeköy İlçesi, Çekmeköy Mahallesi, 80 ada 28 parsel sayılı taşınmaz 20.02.2022 onaylı 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planına göre, Ayrık Nizam, Hmax: 4 kat yapılanma şartlarında "Konut Alanı"nda kalmaktadır. Parselin terkinin bulunmadığı beyan edilmiştir.

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:31

20/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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