T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. Maddesine istinaden araçların Tescil Plakalarına düzenlenerek tebligata çıkarılan ve çeşitli nedenlerle muhataplarına tebliğ edilemeyen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları;
- Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından 27/11/2023 ile 09/01/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 18/01/2024 ile 17/02/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 13/10/2023 ile 05/01/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 15/01/2024 ile 14/02/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
- Çevreyolları Trafik Ekipler Amirliği tarafından 19/06/2023 ile 06/01/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 19/01/2024 ile 19/02/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Çevreyolları) adresinde;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 09/10/2023 ile 12/01/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 22/01/2024 ile 21/02/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
- A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 05/10/2023 ile 09/01/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 25/01/2024 ile 24/02/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Demirciler Sitesi 4. Yol Zeytinburnu/İSTANBUL) adresinde;
- C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 16/07/2023 ile 08/01/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 19/01/2024 ile 18/02/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;
- İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği tarafından 30/12/2022 ile 29/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 31/01/2024 ile 29/02/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Gayrettepe) adresinde;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 14/01/2023 ile 20/01/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 29/01/2024 ile 28/02/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
- C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 27/07/2023 ile 11/01/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 02/02/2024 ile 03/03/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 04/09/2023 ile 27/01/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 05/02/2024 ile 06/03/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
Liste olarak askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.
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|BASIN NO: ILN01983850