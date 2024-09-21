T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 21 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2022/1058 TLMT.



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1058 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri:İstanbul İl, Şişli İlçe, Cumhuriyet Mah. 994 Ada 53 Parsel, 202/192000 Arsa Pay/Payda, 16.135,41 m² Ana Taş.Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Rezidans, A Blok 26.Normal Kat 222 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Cumhuriyet Mah. İncirli Dede Cad. No:6 Anthill Fraser Place Rezidans A Blok K:26 D: 222 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 7.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 14:50

18/09/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02092168