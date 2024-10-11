T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
2021/327 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/327 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Bayrampaşa İlçe , Topçular Mahalle , 420 Ada No , 800 Parsel No , 25/350 Arsa Payı , 420,00 m2 Yüz Ölçümü , 3. Kat 8 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken olan taşınmazın tamamı
Adresi : Orta Mahallesi, Ufuk Sokak No: 14 Fatih Apartmanı K: 3 D: 7 (Tapuda 8 No.Lu Bağımsız Bölüm) Bayrampaşa / İSTANBUL
Kıymeti: 2.200.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:49
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 11:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:49
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:49
08/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02102133