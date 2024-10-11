T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 / 00:01

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2021/327 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/327 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Bayrampaşa İlçe , Topçular Mahalle , 420 Ada No , 800 Parsel No , 25/350 Arsa Payı , 420,00 m2 Yüz Ölçümü , 3. Kat 8 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken olan taşınmazın tamamı

Adresi : Orta Mahallesi, Ufuk Sokak No: 14 Fatih Apartmanı K: 3 D: 7 (Tapuda 8 No.Lu Bağımsız Bölüm) Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti: 2.200.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:49

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 11:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:49

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:49

08/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.