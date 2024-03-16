T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ:

Yayın Tarihi: 16 Mart 2024 / 00:01

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ:

2023/322 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/322 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6579 ada, 19 parsel sayılı, 1383,69 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan 13.Normal Kat, 117 no'lu Konut nitelikli ve 840/138369arsa paylı bağımsız bölümün 1/1(TAM)hissesidir. Adres: Yahya Kemal Mahallesi, Şenkal Sokak, No: 16, K: 13 , D:117 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 2.800.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 6306 Sayılı Kanun Gereğince riskli yapıdır.(24.02.2016-3947), (04.03.2016-4669), (16.10.2015-19502), (11.04.2016-7652), (12.10.2015-19135), (12.10.2015-19150), (30.11.2015-22533), (09.06.2016 -11852)* (*Bilirkişi raporuna göre; Beyanlar ruhsat tarihinden önce işlenmiş olup yıkılan bina ile ilgildir. )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 11:15

06/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.