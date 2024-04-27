T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 27 Nisan 2024 / 00:00

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/791 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/791 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, M.AYAZAĞA Mahalle/Köy, 3805 Ada, 33 Parsel, Arsa nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/4 hissesi

Adresi : Huzur Mahallesi, Deniz Sokak, No: 2 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 8.487.500,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:05

2 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, M.AYAZAĞA Mahalle/Köy, 3805 Ada, 29 Parsel,Arsa nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi

Adresi : Huzur Mahallesi, Deniz Sokak, No: 4 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 10.570.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:15

3 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, M.AYAZAĞA Mahalle/Köy, 3805 Ada, 30 Parsel,Arsa nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi

Adresi : Huzur Mahallesi, Deniz Sokak, No: 6 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 10.745.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:25

4 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, M.AYAZAĞA Mahalle/Köy, 3805 Ada, 27 Parsel,Arsa nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi

Adresi : Huzur Mahallesi, Göl Sokak, No: 5 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 10.780.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:35

5 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, M.AYAZAĞA Mahalle/Köy, 3805 Ada, 28 Parsel,Arsa nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi

Adresi : Huzur Mahallesi, Göl Sokak, No: 3 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 11.375.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:45

6 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, M.AYAZAĞA Mahalle/Köy, 3805 Ada, 32 Parsel,Arsa nitelikli taşınmazın tamamı

Adresi : Huzur Mahallesi, Deniz Sokak Ve Göl Sokak Olmak Üzere İki Kadastral Yola Cepheli Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 31.640.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:55

22/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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