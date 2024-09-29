T.C. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkul Kira İhale Listesi Ve Şartnamesi

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T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 09/10/2024 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır.
2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 08/10/2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.
3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir.
16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.
17. Konut İhalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılımcılar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar.
(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.)
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRADOSYAİLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPICİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜHİSSEAYLIK
MUHAMMEN		GEÇİCİ VEİHALEİHALE
NONOBUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNONONOM2BEDELEK TEMİNATTARİHİSAATİ
1341092442000İstanbulFatihAtik Mustafa PaşaToklu İbrahim Dede21Bodrum+Zemin+1 Normal Kat İkametgah2868161,27 m2Tam60.000,00 TL165.600,00 TL9.10.202413:00
2341092444000İstanbulFatihAtik Mustafa PaşaToklu İbrahim Dede4-62. Kat 7 Kapı Nolu İkametgah28681451,39 m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL9.10.202413:00
3341092443000İstanbulFatihAtik Mustafa PaşaToklu İbrahim Dede19Zemin+2 Normal Kat İkametgah2868261,9 m2Tam60.000,00 TL165.600,00 TL9.10.202413:00
4341092378000İstanbulFatihMolla GüraniOğuzhan Cad.30Çelebi Palas Apt. 2. Kat 8 Nolu İkametgah1939990,00 m2Tam18.000,00 TL49.680,00 TL9.10.202413:00
5342090774001İstanbulFatihDervişaliKariye CamiiKariye Camii WC si (11 Kabinli)260778Tam10.000,00 TL27.600,00 TL9.10.202413:00
6342090367002İstanbulFatihCibaliEsrar DedeAşık Paşa Hüseyin Ağa Camii WC Sİ (3 Kabinli)219619Tam500,00 TL1.380,00 TL9.10.202413:00
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRADOSYAİLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPICİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜHİSSEAYLIK
MUHAMMEN		GEÇİCİ VEİHALEİHALE
NONOBUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNONONOM2BEDELEK TEMİNATTARİHİSAATİ
7342090130002İstanbulFatihTopkapıKürkçü BostanıKürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii WC si (6 Kabinli)18501Tam1.600,00 TL4.420,00 TL9.10.202413:00
8342090281000İstanbulFatihSeyitömerKızılelma Cad.Bekir Paşa Camii WC si (4 Kabinli)17281Tam1.300,00 TL3.590,00 TL9.10.202413:00
9342090290003İstanbulFatihŞehremini (İbrahim Çavuş)Ayık FırınCafer Ağa Camii WC si (9 Kabinli)14798Tam7.000,00 TL19.320,00 TL9.10.202413:00
10341090330000İstanbulFatihKoca Mustafa PaşaOrg. Nafiz Gürman Cad.Krk.(A) ile İşaretli Arsa1066364,00 m2 nin
44,00 m2 si		Tam6.000,00 TL16.560,00 TL9.10.202413:00
11341090790000İstanbulFatihCerrahpaşaAğababaDavut Paşa Camii WC si (7 Kabinli)115753Tam550,00 TL1.520,00 TL9.10.202413:00
12342090196004İstanbulFatihŞehreminiAhmet Vefik Paşa Cad.Macuncu Kasım Ağa Camii WC si (6 Kabinli)23591Tam1.750,00 TL4.830,00 TL9.10.202413:00
13342090119003İstanbulFatihMolla GüraniVatan Cad.Molla Şeref Camii WC si (7 Kabinli) Özel Şartlı19714Tam1.000,00 TL2.760,00 TL9.10.202413:00
14342090007000İstanbulFatihİskenderpaşaKızanlık14/1Dükkan105846,00 m2Tam7.700,00 TL21.260,00 TL9.10.202413:00
15341070272000İstanbulFatihYavuz SinanYoğurtçu NuriArsa5543150,50 m2Tam7.500,00 TL20.700,00 TL9.10.202413:00
16341070151000İstanbulFatihMolla FenariMahmutpaşa Mahkeme9Krk.(Y) ile işaretli Arsa üzeri Muhdesat (üstü açık)324374,00 m2Tam8.000,00 TL22.080,00 TL9.10.202413:00
17342070320000İstanbulFatihDayahatunTarakçıDaye Hatun Camii WC si31563Tam5.000,00 TL13.800,00 TL9.10.202413:00
18341071967000İstanbulFatihDayahatunBüyük Yeni HanBüyük Yeni Han 1. Kat 32 Kapı Nolu Kargir Dükkan (Kömürlük)2593,50 m22/3400,00 TL1.110,00 TL9.10.202413:00
19341070434000İstanbulFatihMercanağaÇakmakçılar Yokuşu13Zemin+Bodrum Dükkan3391340,00 m2Tam25.000,00 TL69.000,00 TL9.10.202413:00
20341030632000İstanbulBeşiktaşOrtaköyKaraca67Kardelen Sitesi E Blok Zemin Kat 1 Kapı Nolu İkametgah157413190,00 m2Tam60.000,00 TL165.600,00 TL9.10.202413:00
21341030593000İstanbulBeşiktaşMecidiyeVatman1Apt. 1. Kat 2 Nolu Özel Şartlı İkametgah185979,00 m2Tam30.000,00 TL82.800,00 TL9.10.202413:00
22341030414005İstanbulBeşiktaşMecidiyeİşkembeci Yaver5Zemin+1 Katlı Özel Şartlı Dükkan211230,00 m2Tam30.000,00 TL82.800,00 TL9.10.202413:00
23341030602000İstanbulBeşiktaşBebekİnşirahÖzel Şartlı Arsa16551402.794 m22/340.000,00 TL110.400,00 TL9.10.202413:00
24341030405002İstanbulBeşiktaşKuruçeşmeOrmanKrk.(B) ile İşaretli Arsa121218617,50 m2 nin
137,50 m2 si		Tam14.000,00 TL38.640,00 TL9.10.202413:00
25341030650000İstanbulBeşiktaşDikilitaşEmirhan10Beyazıt Apt. Zemin Kat 3 Kapı Nolu İkametgah10951258,00 m2Tam9.000,00 TL24.840,00 TL9.10.202413:00
26341160479000İstanbulŞişliEskişehirDericiler19Apt. Bodrum Kat 3 Kapı Nolu İkametgah13162367,00 m2Tam18.000,00 TL49.680,00 TL9.10.202413:00
27341160703000İstanbulŞişliHalide Edip AdıvarMelikşah101Apt. Zemin Kat 10 Kapı Nolu İkametgah102896190,43 m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL9.10.202413:00
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRADOSYAİLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPICİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜHİSSEAYLIK
MUHAMMEN		GEÇİCİ VEİHALEİHALE
NONOBUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNONONOM2BEDELEK TEMİNATTARİHİSAATİ
28341160261000İstanbulŞişliEskişehirKükürtlüÖzel Şartlı Arsa13361051,75 m2Tam1.750,00 TL4.830,00 TL9.10.202413:00
29341160588000İstanbulŞişliEskişehirTuzcu Murat31-33Sasa Apt. 2. Kat 7 Kapı Nolu İkametgah13314955,95 m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL9.10.202413:00
30341130245000İstanbulSarıyerYeniköySalihağaÖzel Şartlı Arsa25335160Tam1.000,00 TL2.760,00 TL9.10.202413:00
31341130346003İstanbulSarıyerMerkezKütüphane ÇıkmazıKrk.(C) İle İşaretli Arsa6051621.691,00 m2 nin
105,00 m2 si		31/962.500,00 TL6.900,00 TL9.10.202413:00
32341130056025İstanbulSarıyerKireçburnuGoncalarKrk.(53A) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa462619.422 m2 nin
63,00 m2 si		1/41.000,00 TL2.760,00 TL9.10.202413:00
33341130056009İstanbulSarıyerKireçburnuGoncalarÖzel Şartlı Arsa462619.422 m2 nin
60,00 m2 si		1/41.000,00 TL2.760,00 TL9.10.202413:00
34341130309013İstanbulSarıyerMerkezDavetKrk.(E) ile İşaretli Arsa6836390,00 m2Tam700,00 TL1.940,00 TL9.10.202413:00
35341130309008İstanbulSarıyerMerkezDavetKrk.(A) ile İşaretli Arsa68365171,04 m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL9.10.202413:00
36341130519050İstanbulSarıyerKocataşKocataşKrk.(19B) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa653113.980 m2 nin
120,00 m2 si		Tam700,00 TL1.940,00 TL9.10.202413:00
37341052111000İstanbulBeyoğluİstiklal/HacıhüsrevDarbukaArsa16362537,75 m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL9.10.202413:00
38341052174000İstanbulBeyoğluHacıhüsrevSahaf MezarlığıArsa1639434,90 m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL9.10.202413:00
39341051124000İstanbulBeyoğluYenişehirHakan ve Tabur AğasıArsa138812126,26 m2Tam4.000,00 TL11.040,00 TL9.10.202413:00
40341051129000İstanbulBeyoğluYenişehirYaman AliArsa1390881,20 m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL9.10.202413:00
41341050358001İstanbulBeyoğluHacıahmetİplikçi Fırın80/AKrk.(C) ile İşaretli Özel Şartlı Ahşap Dükkan11751512,20 m2 nin
20,00 m2 si		Tam4.000,00 TL11.040,00 TL9.10.202413:00
42341052005000İstanbulBeyoğluHacıahmetElmastıraşArsa12041343,76 m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL9.10.202413:00
43341051016000İstanbulBeyoğluHacıahmetFadıl Arif31İkametgah11955398,71 m2Tam12.000,00 TL33.120,00 TL9.10.202413:00
44341020164000İstanbulBakırköySakızağacıAhmetrasim53Zemin+Asma Katlı İkametgah36442,00 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL9.10.202413:00
45341020045000İstanbulBakırköyKartaltepeSayfiye3Sultan Beyazıt 2 Apt. 2. Kat 6 Nolu İkametgah541495,00 m2Tam21.000,00 TL57.960,00 TL9.10.202413:00
46341082029000İstanbulEyüpsultanRami CumaDikili Ağaç36Sultan Beyazıt Apt. 1. Kat. 5 Nolu İkametgah280589,00 m2Tam16.000,00 TL44.160,00 TL9.10.202413:00
47341080011000İstanbulEyüpsultanDüğmecilerÜmmi SinanKrk.(B) ile işaretli Arsa19530270,53 m2 nin
130,53 m2 si		Tam3.500,00 TL9.660,00 TL9.10.202413:00
48341082172001İstanbulEyüpsultanNişancaNişanca Cad. Bahar Sk.Krk.(B) ile işaretli Tek Katlı Betonarme Kömürlük150141,32 m2 nin
20,00 m2 si		Tam1.000,00 TL2.760,00 TL9.10.202413:00
49341081318000İstanbulEyüpsultanSakarya3. CananArsa6317271,00 m2Tam1.300,00 TL3.590,00 TL9.10.202413:00
50341082028000İstanbulEyüpsultanRami CumaDikili Ağaç36Sultan Beyazıt Apt. Zemin Kat 3 Nolu İkametgah280578,92 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL9.10.202413:00
51341191308000İstanbulZeytinburnuYeşiltepe56/B72. Kat 4 Nolu Özel Şartlı İkametgah2434661,00 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL9.10.202413:00
52341191105000İstanbulZeytinburnuYeşiltepe74/341. Kat 2 Nolu Özel Şartlı İkametgah2428476,00 m2Tam16.000,00 TL44.160,00 TL9.10.202413:00
53341191106000İstanbulZeytinburnuYeşiltepe74/344. Kat 5 Nolu Çatı Piyesli Özel Şartlı İkametgah24284119,92 m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL9.10.202413:00
54591200055032TekirdağSüleymanpaşaAydoğduHükümet Cad.148A Blok 1. Kat 2 Nolu İkametgah208961100,00 m2Tam10.000,00 TL27.600,00 TL9.10.202413:00
55591200029012TekirdağSüleymanpaşaErtuğrulKızılay Cad.Rüstem Paşa Bedesteni 12 Kapı Nolu Dükkan264344,00 m2Tam750,00 TL2.070,00 TL9.10.202413:00

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